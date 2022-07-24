Уровень воды в реке в Сочи нормализовался – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Бзугу в Центральном районе Сочи нормализовался после ливней. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Главного управления МЧС Краснодарского края, из реки откачали воду в связи с сильным выпадением осадков. К работам был привлечен Сочинский пожарно-спасательный гарнизон.

"В настоящее время осадков на территории города Сочи нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле", – рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в Сочи продолжает работу межведомственной оперативный штаб. Подчеркивается, что в Краснодарском крае в целом подтоплений нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Из-за сильных ливней в Сочи погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавшей.