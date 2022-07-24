Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Регионы

09:04

Уровень воды в реке в Сочи нормализовался – ГУ МЧС

регионыпогода

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Бзугу в Центральном районе Сочи нормализовался после ливней. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Главного управления МЧС Краснодарского края, из реки откачали воду в связи с сильным выпадением осадков. К работам был привлечен Сочинский пожарно-спасательный гарнизон.

"В настоящее время осадков на территории города Сочи нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле", – рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в Сочи продолжает работу межведомственной оперативный штаб. Подчеркивается, что в Краснодарском крае в целом подтоплений нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Из-за сильных ливней в Сочи погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавшей.

В Небуге смерч разрушил кафе

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать