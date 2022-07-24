Уровень воды в реке в Сочи нормализовался – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Уровень воды в реке Бзугу в Центральном районе Сочи нормализовался после ливней. Об этом сообщает ТАСС.
По информации Главного управления МЧС Краснодарского края, из реки откачали воду в связи с сильным выпадением осадков. К работам был привлечен Сочинский пожарно-спасательный гарнизон.
"В настоящее время осадков на территории города Сочи нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле", – рассказали в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что в Сочи продолжает работу межведомственной оперативный штаб. Подчеркивается, что в Краснодарском крае в целом подтоплений нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.
Из-за сильных ливней в Сочи погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавшей.
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