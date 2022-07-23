Ливни в Сочи затопили участок федеральной трассы

В Сочи объявили штормовое предупреждение

На Сочи обрушились ливневые дожди, которые затопили участок федеральной трассы. По словам синоптиков, прошедшей ночью в Лазаревском районе города выпало 89 миллиметров осадков.

В несколько частных домовладений вода зашла во дворы. Подтоплена дорога А-147 "Джубга – Сочи" на участке протяженностью около 200 метров. На трассе выставлена техника и дежурные мастера.

Уровень в реках Сочи поднялся до критических отметок. В связи с этим специалисты контролируют работу сливных лотков и участвуют в организации дорожного движения.

Жителям и гостям курорта рекомендуют принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города для купания временно закрыли.

Ранее власти Сочи продлили запрет на купание в море. На городских пляжах установили красные флаги. Спасатели уточняли, что загорать на пляже следует не ближе четырех метров от моря.

Позднее стало известно, что в Дагомысе девушку унесло в море. В разгар шторма она решила прогуляться по небольшому пирсу, несмотря на предупреждение спасателя. Было очень скользко, и девушка оказалась в воде.