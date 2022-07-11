Аэропорт и дома Сочи затопило из-за сильных дождей и вышедших из берегов рек

В Сочи затопило аэропорт. Из-за дождей реки Ира и Восточный Дагомыс вышли из берегов, подтопив 17 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Подробнее о ситуации в Сочи – в эфире телеканала Москва 24.