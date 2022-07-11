В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение четырех автомобилей произошло на Ленинградском проспекте, сообщается на сайте Дептранса Москвы.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

В департаменте уточнили, что движение транспорта осуществляется по 3 полосам из 4, дорожная ситуация осложнена.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель не справился с управлением и совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД.

Оба сотрудника безопасности дорожного движения пострадали, их состояние на данный момент неизвестно.