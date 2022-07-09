Человек погиб при пожаре в котельной на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В здании котельной в Бабушкинском районе Москвы произошел пожар. Об этом со ссылкой на столичный главк МЧС сообщает Агентство "Москва".

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Уточняется, что в результате происшествия погиб один человек. Еще один пострадал. Его передали медикам.

"Произошло возгорание в одном из помещений на первом этаже двухэтажного здания котельной, у дома № 3 в Анадырском проезде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в складском ангаре в поселке Пригородном в Краснодарском крае. К тушению огня привлекали 70 человек и 26 единиц техники.

До этого ангар загорелся на Сельскохозяйственной улице в Москве. Площадь возгорания, которое оперативно ликвидировали, составила 200 квадратных метров.