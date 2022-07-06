Потушен крупный пожар на Сельскохозяйственной улице. Недалеко от пересечения с улицей Декабристов горел металлический ангар.

Как рассказали в МЧС, огонь распространился на площади 200 кв метров. Ангар частично обрушился. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.