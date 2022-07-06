Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа дома в Лианозове

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Малолетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в столичном районе Лианозово.

"Скончался годовалый мальчик, выпавший 6 июля 2022 года из окна 3-го этажа жилого дома на улице Абрамцевской", – рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

Проверка по факту трагедии находится под контролем Бутырской межрайонной прокуратуры. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Накануне трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы. Девочка скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело.