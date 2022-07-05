Уголовное дело возбудили после падения ребенка из окна дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трехлетней девочки после падения из окна седьмого этажа жилого дома на востоке Москвы, сообщили в ГСУ СК России по столице.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По данным следствия, днем 5 июля ребенок залез на тумбочку, прилегающую к подоконнику, и выпал в окно. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в машине скорой помощи.

В настоящее время следователи допрашивают родственников, соседей и очевидцев случившегося.

Ранее стало известно, что трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.

