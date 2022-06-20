Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"



Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка", – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сюда также приехал заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Ситуация остается на контроле столичной прокуратуры.

В начале июня тело новорожденного нашли в лесополосе в Новгородской области. Было установлено, что ребенок был обнаружен в селе Подгощи Шимского района, причем на теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.