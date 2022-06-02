Тело новорожденного нашли в лесополосе в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Новгородской области"

Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела новорожденной девочки в лесополосе в Новгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК.

"1 июня текущего года поступило сообщение о том, что в лесополосе в селе Подгощи Шимского района Новгородской области обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причину и время наступления смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза. СК выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных. По данным СК, скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорожденных обнаружили вечером 21 апреля за надворными постройкам возле жилого дома в селе Шагалово. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.