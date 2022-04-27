Прокуратура организовала проверку по факту убийства шестилетнего ребенка в Одинцове

Фото: ГСУ СК по Московской области

Прокуратура Московской области поставила на контроль дело по факту убийства шестилетнего ребенка в Одинцове. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, находятся на контроле городской прокуратуры", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 26 апреля ребенок находился в квартире в Кубинке вместе со своей матерью, на следующий день мальчика без признаков жизни обнаружил отец, который вызвал скорую помощь и правоохранительные органы.

"В ходе проведения следственных действий у следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер... В настоящее время мать мальчика доставлена к следователю и осуществляется ее допрос, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", – говорится в сообщении СК по Московской области.

Ранее в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных. По данным правоохранителей, скелетированные, частично сохранившиеся тела двух новорожденных обнаружили вечером 21 апреля за надворными постройкам возле жилого дома в селе Шагалове Коченевского района.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.

