В Калуге задержана мать младенца, тело которого нашли в мусоре

11 апреля, 23:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Калуге установили и задержали женщину, которая выбросила тело своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Отмечается, что 30-летняя многодетная мать состоит на профилактическом учете. По версии следствия, 20 марта женщина родила ребенка в квартире в Калуге, убила его, положила в пакет и выбросила. После этого тело младенца обнаружили сотрудники завода по переработке отходов в ходе сортировки мусора на ленте.
"Проведена генетическая судебная экспертиза, согласно выводам которой 30-летняя калужанка является матерью обнаруженного младенца. Собранные на первоначальном этапе доказательства позволили сделать выводы о причастности женщины к смерти ребенка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемая задержана на 48 часов. В настоящий момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее тело полуторамесячного мальчика нашли в месте для сбора мусора в центре Москвы возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. Позже столичная прокуратура установила личность женщины, оставившей младенца.
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