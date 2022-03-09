СК возбудил дело после обнаружения сумки с новорожденным в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с новорожденным возле одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщила старший помощник главы столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", – сказала она.

Иванова уточнила, что ребенка обнаружили на автостоянке на улице Перерва. Личность матери пока не установлена – следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее по данному факту проверку организовала столичная прокуратура. В ведомстве рассказали, что сумку с ребенком примерно в 08:00 9 марта нашел подросток. После этого новорожденного госпитализировали.

Прокуратуре удалось выяснить, что ребенок родился в больнице 6 марта этого года. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все детали случившегося.

