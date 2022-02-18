Жительница Астраханской области утопила новорожденного сына в унитазе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Астраханской области женщину заподозрили в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Происшествие случилось 2 февраля 2022 года в селе Старокучергановка Наримановского района. По данным следствия, 29-летняя женщина родила здорового мальчика. Сразу же после родов она оставила ребенка в унитазе, в результате чего он захлебнулся.

"Подозреваемая, будучи беременной, никому об этом не сообщала, на учете у врача-гинеколога не состояла, в женскую консультацию и иные медицинские учреждения не обращалась", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве мать выбросила новорожденного ребенка с высоты четвертого этажа. Инцидент случился на Ставропольской улице в понедельник, 14 февраля, около 21:00. 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна.

