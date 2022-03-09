Прокуратура начала проверку после обнаружения сумки с новорожденным в Москве

09:47
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Сумку с новорожденным обнаружили возле одного из жилых домов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Сумку обнаружил несовершеннолетний на улице Перерва около 08:00 9 марта. Ребенка госпитализировали.
По данным прокуратуры, мальчик родился в больнице. Согласно обнаруженной бирке, ребенок появился на свет 6 марта 2022 года.
"Установление всех обстоятельств, принятие процессуального решения по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство ребенка находятся на контроле в прокуратуре Москвы", – говорится в сообщении.
Ранее завершилось расследование дела москвички, выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод.
По версии следствия, утром 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре обвиняемая родила жизнеспособного младенца женского пола, после чего, завернув его в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод.
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