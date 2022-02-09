Выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь москвичка предстанет перед судом

9 февраля, 18:49
Фото: МВД России
Расследование уголовного дела москвички, выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод, завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
"По версии следствия, утром 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре обвиняемая родила жизнеспособного младенца женского пола, после чего, завернув его в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод. Однако довести свой умысел, направленный на причинение смерти, она не смогла", – отметила она.
Ребенка обнаружили и вовремя госпитализировали, после чего оказали необходимую помощь.
На допросе женщина признала вину. В настоящее время дело передано в суд.
Полиция нашла мать новорожденной девочки, оставленной в мусоропроводе в Москве
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