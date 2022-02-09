Выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь москвичка предстанет перед судом

Фото: МВД России

Расследование уголовного дела москвички, выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод, завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

"По версии следствия, утром 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре обвиняемая родила жизнеспособного младенца женского пола, после чего, завернув его в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод. Однако довести свой умысел, направленный на причинение смерти, она не смогла", – отметила она.

Ребенка обнаружили и вовремя госпитализировали, после чего оказали необходимую помощь.

На допросе женщина признала вину. В настоящее время дело передано в суд.