Следственный комитет в Калуге ищет родителей младенца, чье тело нашли в мусоре

16:53
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет ищет родителей младенца, чье тело нашли в мусоре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"В конце марта 2022 года в ходе сортировки мусора на ленте сотрудниками калужского завода обнаружено тело младенца мужского пола", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в те же сутки следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").
В рамках расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Из различных организаций города следователями изъяты сведения, которые должны помочь установить обстоятельства рождения и смерти ребенка.
Следственные органы призывают жителей Калуги оказать содействие в установлении личности родителей погибшего младенца. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, родивших в марте 2022 года, данные о наличии ребенка у которых отсутствуют.
Ранее тело полуторамесячного мальчика нашли в месте для сбора мусора в центре Москвы возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. Позже столичная прокуратура установила личность женщины, оставившей младенца.
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