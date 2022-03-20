Тело младенца нашли на мусорке в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело полуторамесячного мальчика нашли в месте для сбора мусора в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Тело ребенка обнаружили 20 марта возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня. На месте работают правоохранительные органы, их работу координируют Пресненский межрайонный прокурор и его заместитель.

Ранее тело 11-месячного мальчика обнаружили в квартире одного из домов Обнинска. По данному факту в СК возбудили уголовное дело.