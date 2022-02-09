СК начал проверку после обнаружения человеческих останков на мусорном заводе в столице

9 февраля, 13:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения человеческих останков при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГСУ СК по городу Юлию Иванову.
"8 февраля при сортировке бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в Сигнальном проезде в Москве, обнаружены фрагменты тела мужчины в виде головы и верхних конечностей", – говорится в сообщении.
По данному делу назначены экспертизы для установления личности погибшего.
Ранее сообщалось, что СК возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области.
По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.
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