СК начал проверку после обнаружения человеческих останков на мусорном заводе в столице

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Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения человеческих останков при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГСУ СК по городу Юлию Иванову.

"8 февраля при сортировке бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в Сигнальном проезде в Москве, обнаружены фрагменты тела мужчины в виде головы и верхних конечностей", – говорится в сообщении.

По данному делу назначены экспертизы для установления личности погибшего.

Ранее сообщалось, что СК возобновил расследование дела об убийстве исчезнувшей в 2013 году девочки, останки которой, по предварительным данным, нашли в Нижегородской области.

По информации следователей, ребенок пропал в июне 2013 года. После этого было заведено дело об убийстве, также проводились экспертизы и следственные действия, однако девочку не нашли.