Фрагменты человеческого тела нашли на мусорном заводе под Каширой

10:25
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения человеческих останков на мусороперерабатывающем заводе в городском округе Кашира. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.
"9 января на территории сортировочного цеха мусороперерабатывающего комбината, расположенного в деревне Малой Ильинской городского округа Кашира обнаружены фрагменты тела человека в виде нижних конечностей, бедер и таза, а также фрагмент туловища. Части тела были завернуты в мешки и пледы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что останки принадлежат мужчине. Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы.
"Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности потерпевшего, а также лиц, причастных к убийству", – указано в материале.
Ранее следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обнаружения на трассе вблизи села Сосновка коробки с новорожденной девочкой. В настоящее время здоровью младенца ничего не угрожает.
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