Суд арестовал подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

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Свердловский районный суд Костромы на два месяца арестовал двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Тело девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил от исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Костромском области Сергея Болтышова доклад о ходе расследования дела об убийстве пятилетней девочки.

