Спикер Госдумы прокомментировал трагедию с убийством ребенка в Костроме

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте постараются уже в январе принять закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

Депутат прокомментировал трагедию с убийством пятилетней девочки в Костроме.

"Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", – написал Володин.

Парламентарий добавил, что ранее судимым за насилие над детьми необходимо назначать максимально строгое наказание, в том числе с содержанием в тюрьмах на северных территориях РФ.

В сентябре 2021 года был внесен в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Данный документ поддержали в Следственном комитете РФ.