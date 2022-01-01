Два человека пострадали в драке в ТиНАО

Два человека пострадали в результате драки в ТиНАО. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице сообщает ТАСС

По данным правоохранителей, в конфликте участвовали четыре человека.

"Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован", – сказали в пресс-службе столичного Главка.

Уточняется, что все участники драки установлены и задержаны.

В свою очередь "Газета.ру" сообщает, что конфликт, произошедший в новогоднюю ночь, закончился поножовщиной. Инцидент произошел на юго-западе Москвы, в Саларьево, недалеко от букмекерской конторы.

Ранее сообщалось о драке со стрельбой, которая произошла возле одного из торговых центров Москвы. Несколько мужчин начали о чем-то спорить с водителем иномарки на парковке ТЦ. Не найдя понимания, один из участников конфликта достал травматический пистолет. Принятие процессуального решения по данному инциденту находится на контроле у прокуратуры.