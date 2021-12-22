МВД опубликовало видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева

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Подозреваемый заявил, что конфликт со спортсменом завязался из-за того, что мужчины заговорили с его девушкой.
"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамой. <...> Ударил именно мой друг, а толкнул потерпевший", – рассказал задержанный.
По словам мужчины, они пытались словесно разрешить конфликт с фигуристом, но потом тот снова начал драку. В конце концов потасовку удалось разнять, после чего Соловьев решил вызвать полицию.
Задержанный добавил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения за потасовку.
В управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве ранее рассказали, что Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы. Молодые люди задержаны.
Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку. Соловьев получил травмы головы.
Хулиганам, избившим фигуриста Дмитрия Соловьева, грозит до 5 лет колонии
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