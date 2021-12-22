МВД опубликовало видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева

Видео: МВД РФ

МВД опубликовало видео допроса мужчины, задержанного за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве.

Подозреваемый заявил, что конфликт со спортсменом завязался из-за того, что мужчины заговорили с его девушкой.

"Человеку не понравилось, что мы разговаривали с его дамой. <...> Ударил именно мой друг, а толкнул потерпевший", – рассказал задержанный.

По словам мужчины, они пытались словесно разрешить конфликт с фигуристом, но потом тот снова начал драку. В конце концов потасовку удалось разнять, после чего Соловьев решил вызвать полицию.

Задержанный добавил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения за потасовку.

В управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве ранее рассказали, что Дмитрия Соловьева избили студенты первого курса юридических факультетов вузов Читы. Молодые люди задержаны.

Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку. Соловьев получил травмы головы.

