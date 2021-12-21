Менеджер фигуриста Соловьева рассказала о нападении на него

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Менеджер фигуриста Дмитрия Соловьева Елена Болотова рассказала, что спортсмен с травмой головы находится в нейрохирургии после избиения со стороны троих неизвестных. Об этом сообщает ТАСС.

"Его увезли из полицейского участка, я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач", – пояснила Болотова.

По ее словам, инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку.

Как сообщает РИА Новости, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев об избиении фигуриста ничего не знает.

"Да, Аня и Дима вчера были в качестве гостей на нашем вечере, посвященном 30-летию Федерации. Я уехал часов в 10 вечера, а они еще раньше. Все было в порядке, все было в рамках приличия, он был адекватен", – отметил Свищев.

Он также добавил, что на мероприятии была охрана, поэтому был уверен, что ничего не могло произойти.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.