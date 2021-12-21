Менеджер фигуриста Соловьева рассказала о нападении на него

17:56
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Менеджер фигуриста Дмитрия Соловьева Елена Болотова рассказала, что спортсмен с травмой головы находится в нейрохирургии после избиения со стороны троих неизвестных. Об этом сообщает ТАСС.
"Его увезли из полицейского участка, я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач", – пояснила Болотова.
По ее словам, инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку.
Как сообщает РИА Новости, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев об избиении фигуриста ничего не знает.
"Да, Аня и Дима вчера были в качестве гостей на нашем вечере, посвященном 30-летию Федерации. Я уехал часов в 10 вечера, а они еще раньше. Все было в порядке, все было в рамках приличия, он был адекватен", – отметил Свищев.
Он также добавил, что на мероприятии была охрана, поэтому был уверен, что ничего не могло произойти.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: