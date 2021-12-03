Пассажиры московского метро устроили драку на станции "Пушкинская"

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

На станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошла драка между пассажирами. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 3 декабря около 08:30 по московскому времени. Видеоролик, на кадрах которого зафиксирован конфликт между пассажирами, обнаружен полицейскими в Сети.

"В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, его участники устанавливаются", – рассказали в пресс-службе столичного главка.

В ГУ МВД России по Москве отмечают, что в полицию никто из участников конфликта не обращался.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в конфликте участвовали трое пассажиров. Между двумя из них позже завязалась драка. При этом, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о драке, произошедшей на станции "Улица 1905 года". Конфликт сняли камеры наблюдения в вагоне поезда. На станции мужчин разняли полицейские.

