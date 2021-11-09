В столичном метро произошла драка на станции "Улица 1905 года"

Пассажиры подрались в московском метро. Драку сняли камеры наблюдения в вагоне поезда, который находился на станции "Улица 1905 года".

На кадрах видно, как мужчина в светлой куртке подходит к пассажиру и что-то ему говорит. Затем оба начинают размахивать руками и бить друг друга.

Когда поезд подъехал к станции, в конфликт вмешались полицейские. Успокоившись, участники не смогли объяснить, из-за чего они подрались.

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