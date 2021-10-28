Кузьминский суд рассмотрит дело трех мужчин, пристававших к женщине в столичном метро

Кузьминский суд скоро начнет рассматривать дело трех мужчин, которые приставали к женщине в метро. За нее заступились пассажиры, и все чуть не дошло до драки.

Уточняется, что это произошло на станции метро "Текстильщики". Прокуратура, наконец, утвердила обвинение. Максимальное наказание по статье "Хулиганство" – 7 лет лишения свободы.

Все трое обвиняемых на данный момент находятся в СИЗО и будут там как минимум до начала процесса. Их арестовали сразу после инцидента и уже оштрафовали по административному делу о мелком хулиганстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.