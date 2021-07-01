Российский болельщик сообщил об аресте напавшего на него украинца на Евро-2020

Фото: телеграм-канал "OFNEWS/Новости Околофутбола"

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого на Евро-2020 напал фанат из Украины, сообщил о задержании зачинщика драки. Об этом сообщает RT.

"Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом", – заявил Смоленский.

Инцидент произошел 29 июня во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Швеции в Глазго. В результате конфликта Смоленскому, который пришел на украинскую трибуну в форме сборной России, порвали футболку.