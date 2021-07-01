Избитый на Евро-2020 российский болельщик рассказал о нападении

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Россиянин Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины, прокомментировал произошедший инцидент, сообщает RT.

Молодой человек рассказал, что приехал на матч вместе с украинским другом, чтобы поддержать украинскую команду. Россиянин подчеркнул, что произошедшее – "это не политика, а футбол".

"Мы поехали посмотреть футбол, не хотели никаких проблем. Мой лучший друг Сергей – с Украины, а другой лучший друг Адам – из Польши. Политика – это политика, а футбол – совсем другая игра. Мы хотели показать, что можно мирно смотреть футбол, но так не оказалось", – сказал Смоленский.

Он отметил, что с друзьями они купили билеты, потому что чемпионат проходит раз в четыре года и это был редкий шанс. Он добавил, что сборные Польши и России вылетели с турнира, остались только украинцы.

"Для Сергея это была первая игра, хотели просто мирно посмотреть. Провокации не было, даже не планировали. Понимаю, что могли быть какие-то проблемы, но об этом не хотели думать. Думали, что все будет нормально", – добавил болельщик.

В результате Смоленского ударили в лицо, разбили бровь и разорвали майку.

"Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью "Украина", я надел ее. Полиция нас пересадила в другое место", – подчеркнул он.

Друг пострадавшего Сергей Толкач был вместе со Смоленским и помогал ему отбиваться от напавшего фаната. Украинский болельщик рассказал, что переживает за сборные России и Польши так же, как за свою, и для него нет разницы, в какой форме их поддерживать.

"Тут был строго футбол. Конечно, мы и предположить не могли, что все так разовьется. Мы узнали, что будет матч в Глазго, решили все собраться. У нас такая дружба, что, когда одна команда играет, то болеем за нее. Если играет Польша, то болеем за Польшу, если Россия, то за Россию. Как раз играла Украина, и мы решили все вместе взять и поехать, каждый в своих цветах, чтобы показать людям, что Польша и Россия могут болеть за Украину", – объяснил он.

Мужчина рассказал, что многие подходили к ним с возмущениями, почему в украинском секторе находятся с российским флагом. Молодые люди объяснили, что болеют за одну и ту же команду и нет разницы, в какие цвета они одеты. При этом с кулаками подошел только один человек. Толкач предположил, что нападавший был выпивший. Полиция после конфликта забрала его со стадиона.

Кроме того, по словам Толкача, многие украинские болельщики защищали их.

Ранее спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев с осуждением отреагировал на нападение болельщиков сборной Украины на фаната с российским флагом во время матча Евро-2020.

Встреча между командами прошла в Глазго 29 июня. В первом тайме по голу забила каждая из команд: на 27-й минуте отличился Александр Зинченко, на 43-й – Эмиль Форсберг. На 120-й минуте решающий мяч забил вышедший на замену игрок украинской сборной Артем Довбык. Команда посвятила победу травмированному нападающему Артему Беседину.