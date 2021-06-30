Губерниев осудил нападение украинцев на болельщика с флагом России

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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев с осуждением отреагировал на нападение болельщиков сборной Украины на фаната с российским флагом во время матча Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине", – заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что болельщику, который пришел с российским флагом и в футболке сборной России на трибуну с украинскими фанатами, порвали футболку. Инцидент произошел во время матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции.

Встреча между командами прошла в Глазго 29 июня. В первом тайме по голу забила каждая из команд: на 27-й минуте отличился Александр Зинченко, на 43-й – Эмиль Форсберг. На 120-й минуте решающий мяч забил вышедший на замену игрок украинской сборной Артем Довбык. Команда посвятила победу травмированному нападающему Артему Беседину.