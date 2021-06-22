Полиция Копенгагена не задерживала российских болельщиков на матче Россия – Дания

13:25
Фото: ТАСС/Григорий Дукор
Полицейские в Копенгагене не задерживали россиян в связи с матчем Евро-2020 между сборными России и Дании, рассказали в российском посольстве в датской столице. Об этом сообщает РИА Новости.
"В связи с запросом консульского отдела посольства полиция Копенгагена сообщила, что ни перед матчем, ни во время, ни после него ни один российский гражданин задержан не был", – сказали в посольстве.
Ранее сообщалось, что во время матча полиция задержала российского болельщика, который попытался выбежать на поле. Позднее правоохранители сообщили, что задержанный является гражданином Израиля.
"Полиция Копенгагена может подтвердить, что 18-летний мужчина, гражданин Израиля, был задержан вчера после того, как пытался выбежать на поле стадиона Parken. Он обвиняется в незаконном проникновении на территорию и будет оштрафован", – заявили в полиции, уточнив, что молодого человека уже отпустили.
В понедельник, 21 июня, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Встреча с командой Дании на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1.
Позже капитан российской команды Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение. Он отметил, что сборная Дании "примерно нашего уровня", но футболисты этой команды "больше контролировали" игру и знали, что "будут дальние забросы".
Россия уступила сборной Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020
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