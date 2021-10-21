Россияне рассказали, что могло стать причиной драки в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Основной причиной драки в столичном метро между станциями "Измайловская" и "Партизанская", по мнению россиян, стало бескультурье. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Согласно опросу, о происшествии слышали 69% граждан, среди которых каждый третий (31%) считает, что причиной произошедшего стало бескультурье, плохое воспитание в семье, школе, а также общее падение нравов.

15% опрошенных выразили мнение, что причиной конфликта стала безнаказанность мигрантов, 10% считают, что причиной стала вседозволенность. Также среди причин случившегося россияне назвали безразличие окружающих, озлобленность людей, неуважение, хамство и алкоголь.



В опросе, который проводился 16 октября, приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку и пострадал сам.

Суд арестовал троих подозреваемых в избиении. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что уроженцы Дагестана, которые избили мужчину, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи.

