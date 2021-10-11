Бастрыкин наградил мужчину, который заступился за девушку в столичном метро

Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил мужчину, которого избили в московском метро, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин вручил Роману Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

"Роман Юрьевич Ковалев проявил мужество и неравнодушие в Московском метрополитене, когда трое граждан угрожали присутствующим в вагоне женщинам. Он сделал злоумышленникам замечание, за что был жестоко ими избит", – говорится в сообщении.

Награждение состоялось в больнице, где пострадавший проходит лечение. Бастрыкин подчеркнул, что мужественный поступок мужчины достоин самой высокой морально-нравственной оценки.

"От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин", – отметил председатель СК РФ.

Трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

