Избитый в метро москвич рассказал, куда потратит 2 млн рублей

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Роман Ковалев, которого избили в московском метро трое уроженцев Дагестана, рассказал, куда потратит два миллиона рублей, которые ему выплатят власти Москвы, сообщает "Газета.ру".

Он предположил, что это будет взнос за ипотеку или организацию свадьбы.

"Очень давно мечтаю в Москву перебраться... Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала", – сказал мужчина.

Ковалев признался, что решение властей Москвы выплатить ему такую сумму денег сильно удивило его.

Ранее действия мужчины положительно оценил Сергей Собянин, который навестил его в больнице. Он и поручил руководству Московского метрополитена выделить ему два миллиона рублей.

В СК также приняли решение наградить мужчину. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.

Трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.

