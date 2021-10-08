Собянин поручил выплатить 2 млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

14:35
Фото: instagram.com/mossobyanin
Сергей Собянин поручил руководству Московского метрополитена выделить два миллиона рублей в качестве помощи Роману Ковалеву, пострадавшему в результате драки в метро. Об этом мэр рассказал в своем Instagram-аккаунте.
"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку", – говорится в сообщении.
Собянин рассказал о состоянии мужчины, отметив, что Роману явно лучше, однако впереди его ждет операция.
"Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье", – заверил мэр.
Отдельную благодарность Собянин выразил девушке, которая помогла оперативно задержать нападавших, а также машинисту поезда, дежурной части и наряду полиции.
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Их проверят на совершение аналогичных преступлений.
В Следственном комитете рассказали, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В их действиях также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
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