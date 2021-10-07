Мать арестованного за избиение мужчины в московском метро рассказала о сыне

20:49
Фото: МВД РФ
Мать арестованного за избиение в московском метро Ибрагима Мусалаева рассказала, что ее сын всегда был вежливым и жалостливым человеком.
"Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает", – сказала она в разговоре с "Известиями".
Женщина рассказала, что у обвиняемого есть беременная жена. По словам матери, она не знает, как сын связался с плохой компанией.
"Я говорю: "Сынок, я одна вас не осилю. Надо работать". И вот сельчанин забрал его во Владикавказ. Он на сварщика выучился и на художника учится", – рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что в столичном метро трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.
Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов на совершение аналогичных преступлений.
Пострадавший в драке в метро Москвы рассказал, что ему будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения.
Эксперт рассказал, как следует реагировать пассажирам метро на драку
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