Отец избившего мужчину в столичном метро прокомментировал ситуацию

16:40
Фото: СК РФ
Отец одного из обвиняемых в покушении на убийство мужчины в столичном метро, посмотрев видео, предположил, что его сын в момент драки был пьян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
"Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его", – сказал мужчина.
По кадрам видно, что его сын наиболее активно принимал участие в избиении человека. Однако мужчина уверен, что парень всегда был добрым и спокойным.
"Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить. А тут у сына помутился разум", – добавил мужчина.
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22, 26 лет. Задержанных также проверят на совершение аналогичных преступлений.
Следственный комитет РФ наградит мужчину, который заступился за девушку.
СК наградит мужчину, заступившегося за девушку в столичном метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: