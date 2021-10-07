Отец избившего мужчину в столичном метро прокомментировал ситуацию

Фото: СК РФ

Отец одного из обвиняемых в покушении на убийство мужчины в столичном метро, посмотрев видео, предположил, что его сын в момент драки был пьян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его", – сказал мужчина.

По кадрам видно, что его сын наиболее активно принимал участие в избиении человека. Однако мужчина уверен, что парень всегда был добрым и спокойным.

"Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить. А тут у сына помутился разум", – добавил мужчина.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22, 26 лет. Задержанных также проверят на совершение аналогичных преступлений.

Следственный комитет РФ наградит мужчину, который заступился за девушку.

