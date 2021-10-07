Избившие мужчину в метро Москвы угрожали полиции ножом

11:02
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Участники драки в московском метро при задержании угрожали правоохранителям ножом. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции, проводившим их задержание. При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – пояснила Петренко.
Также центральный аппарат СК возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело о покушении на убийство.
"После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове", – добавила Петренко.
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.
Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений.
Троих обвиняемых в жестоком избиении москвича в метро арестовали
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