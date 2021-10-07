Пострадавший в результате нападения в московском метро рассказал о предстоящем лечении

15:11
Фото: телеграм-канал "112"
Роман Ковалев, который пострадал в результате нападения трех мужчин в московском метро, рассказал о предстоящем лечении телеканалу "Звезда".
"Мне точно будут вправлять нос, когда спадут отеки, и, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения", – сказал пострадавший.
Мужчина также добавил, что нападение случилось, когда он ехал в метро после знакомства с родителями своей девушки. По его словам, во время избиения он находился в сознании.
"Все произошло в пределах одной станции, девушка приехала ко мне через час. Как я понимаю, полиция сразу их задержала на улице. Скорая помощь была на месте, наверное, минут через десять, мне все промыли и привезли в больницу", – рассказал Ковалев.
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22, 26 лет. Задержанных также проверят на совершение аналогичных преступлений.
Следственный комитет РФ наградит мужчину, который заступился за девушку.
СК наградит мужчину, заступившегося за девушку в столичном метро
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