В ОНК Москвы сообщили, что арестованных за избиение в метро поместили в карцер

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Арестованные за избиение мужчины, который заступился за девушку в столичном метро, помещены в карцер СИЗО № 7 на время карантина, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Константин Ким.

"Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением", – сообщил Ким.

По словам правозащитника, все трое утверждали, что раскаиваются.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22, 26 лет.

