СК наградит мужчину, заступившегося за девушку в столичном метро

Следственный комитет РФ наградит мужчину, который заступился за девушку в московском метро и был избит. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина будет награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.

Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений.