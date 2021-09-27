В Москве задержали еще одного парашютиста, прыгнувшего с высотки на Ленинском проспекте

18:11
Фото: МВД России
Еще одного парашютиста, прыгнувшего с 48-этажного жилого дома на Ленинском проспекте, задержали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В МВД по Москве рассказали, что всего было 5 нарушителей. Они припарковались на закрытом паркинге Ленинского проспекта, после чего поднялись на 48-й этаж дома и прыгнули с парашютами. Приземлившись на газон, хулиганы собрали снаряжение и скрылись.
Ранее Гагаринским судом Москвы на 11 суток были арестованы двое мужчин, которые прыгнули с парашютом с высотки на Ленинском проспекте. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
Позже задержали третьего нарушителя, в отношении которого также составлен протокол об административном правонарушении.
В МВД РФ добавили, что на данный момент устанавливаются остальные участники правонарушения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: