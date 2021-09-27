В Москве задержали еще одного парашютиста, прыгнувшего с высотки на Ленинском проспекте

Фото: МВД России

Еще одного парашютиста, прыгнувшего с 48-этажного жилого дома на Ленинском проспекте, задержали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В МВД по Москве рассказали, что всего было 5 нарушителей. Они припарковались на закрытом паркинге Ленинского проспекта, после чего поднялись на 48-й этаж дома и прыгнули с парашютами. Приземлившись на газон, хулиганы собрали снаряжение и скрылись.

Ранее Гагаринским судом Москвы на 11 суток были арестованы двое мужчин, которые прыгнули с парашютом с высотки на Ленинском проспекте. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Позже задержали третьего нарушителя, в отношении которого также составлен протокол об административном правонарушении.

В МВД РФ добавили, что на данный момент устанавливаются остальные участники правонарушения.