03 апреля, 21:08

Артур Пирожков рассказал о планах открыть сеть пирожковых

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Комик и шоумен Александр Ревва, более известный под псевдонимом Артур Пирожков, рассказал, что хочет запустить собственную сеть заведений быстрого питания. Она получит название "Пирожков", поделился артист на шоу "Кстати", передает "Газета.ру".

Ревва отметил, что не призывает есть хот-доги или пирожки каждый день. Однако иногда побаловать себя ими можно, считает шоумен. Сам он признался, что ест все, но не делает это системно. Вечером, например, углеводы старается не употреблять.

"Все можно, но только по чуть-чуть", – подчеркнул он.

Ранее Ревва опроверг информацию о продаже им недвижимости на Кипре. Речь идет о распространяемых СМИ сведениях о том, что на острове у артиста есть вилла стоимостью 110 миллионов рублей. Сообщалось, что дом был выставлен на продажу в январе 2026-го.

Ревва заявил, что слухи о том, что у него есть дом за рубежом, не соответствуют действительности. По его словам, если он и прилетает на Кипр, то всегда останавливается только в отелях.

