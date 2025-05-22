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Комик и телеведущий Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Ревва указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года. Сам артист родился в Донецке.

Ранее американский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Гальченюк также получил российский паспорт. До этого указом Владимира Путина российское гражданство получил хоккеист столичного "Динамо" Седрик Пакетт, который родился в Канаде.

Кроме того, паспорт выдали бразильскому футболисту и капитану петербургского "Зенита" Дугласу Сантосу.