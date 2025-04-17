Актер Ван Дамм рассказал о желании стать послом мира и приехать в Россию

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Актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к Владимиру Путину и заявил о желании приехать в Россию и стать послом мира. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на видеообращение знаменитости, опубликованное в телеграм-канале журналистки Дианы Панченко.

"Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня – иметь такой титул", – сказал Ван Дамм.

Также актер вспомнил историю 2010 года, когда он смог встретиться с российским президентом в Сочи. Со слов Ван Дамма, прогуливаясь с Путиным, он случайно задел его ботинок, а президент ответил тем же, в шутку. Потом они повторили действие несколько раз, а Путин объяснил актеру, что это – одна из примет.

Ранее президент России пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, который переехал жить в поселок Доброград, расположенный во Владимирской области. В ходе разговора Путин пообещал немцу решить вопрос с получением российского гражданства.

Ранее лидер страны подписал указ о приеме в российское гражданство немецкого архитектора Карстена Винкельса. Кроме того, указом Путина гражданство получила вдова итальянского журналиста Джульетто Кьезы Фьямметта Кукурния.

