"Часть моего ДНК": итальянская актриса Орнелла Мути призналась в любви к РФ

Актриса Орнелла Мути приехала в Россию: вместе с дочерью Найке Ривелли она посетила Московскую неделю моды, а затем выступила на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Там звезда призналась в большой любви к русской культуре. Как на это отреагировали пользователи соцсетей – в нашем материале.

"Итальянцы и русские очень похожи"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Итальянская актриса Орнелла Мути приехала в Россию 4 марта, чтобы поддержать дочь: 49-летняя Найке Ривелли принимала участие в Московской неделе моды в качестве модели. После показа они посетили маркет, познакомились с местными дизайнерами, а Орнелла выбрала для себя сумку российского бренда. Во время беседы с журналистами актриса восхитилась сильной индустрией моды в РФ.

"В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа – освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, но и гордиться своей собственной, чтобы она набрала достаточный размах", – подчеркнула она.

Также 6 марта Орнелла Мути посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов на федеральной территории Сириус. Со сцены артистка рассказала о своем особом отношении к России и вспомнила первые впечатления о стране.



Орнелла Мути итальянская актриса Первый раз я приехала в вашу страну еще во времена Советского Союза. С тех пор я бывала здесь регулярно и каждый раз испытывала от этих поездок огромную радость. Я всегда чувствовала с Россией глубокую связь. Можно сказать, Россия – часть моего ДНК. Если страстность и эмоциональность у меня от моих неаполитанских предков, то романтичность и способность к глубоким переживаниям – это точно проявление русского характера.

Актриса также рассказала, что много раз пыталась выучить русский язык, вспомнила, как участвовала в балете "Хрустальный дворец" на сцене Московского Кремля в 2018 году, и отметила, что русские и итальянцы очень похожи.

"Потому что у русских людей очень развито чувство прекрасного. В России невероятно богатая культура – наверное, поэтому вы так чутко реагируете на красоту. Архитектура Рима, пейзажи Флоренции, лагуны Венеции – как можно все это не любить, если твоя душа настроена на восприятие красоты и гармонии? Я думаю, в этом итальянцы и русские очень похожи", – отметила знаменитость. Она также призналась, что хотела бы написать книгу о своей жизни в России и Италии.

Кроме того, на фестивале она познакомилась с российским исполнителем Шаманом, который научил гостью русской традиции – трижды целоваться на прощание.

Орнелла Мути известна по ролям в фильмах "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Римские приключения" и другим. Кроме того, она снималась в главной роли в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". Предки актрисы родом из Санкт-Петербурга – бабушка была пианисткой, а дедушка – врачом. Мути не раз признавалась , что хотела бы получить российское гражданство.

Иностранцы с русской душой

Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого"; режиссер – Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа; производство – Capital Film

Российские пользователи высоко оценили приезд и высказывания итальянки.

"Тот самый случай, когда нисколечко не разочаровался в любимых актерах детства. Очень нравились фильмы с ее участием", – написала Дарья Смирнова.

"Как приятно, что у некоторых зарубежных звезд нет к нам вражды и неприязни. Пусть поучатся те, кто уехал и поливает свою Родину грязью", – написал пользователь с ником User-wp9tz3wb3c.



Екатерина Игонина пользователь Сети Благодаря таким встречам русская культура выйдет далеко за пределы нашей страны. Пусть все знают, какие талантливые у нас дизайнеры, актеры, певцы, кулинары. Спасибо Орнелле!

"Орнелла – удивительная актриса и все еще очень красивая женщина. Рада узнать, что она приехала к нам на фестиваль", – добавила Виолетта Власова.

Орнелла Мути – не единственный иностранный гость, который высоко отзывался о культуре России. Недавно в Москву приезжал турецкий актер Бурак Озчивит, который отметил красоту столицы.

"Потрясающие здания возведены. Ваш финансовый центр великолепен. Я вижу, как ваш город быстро меняется", – сказал он.

Актер подчеркнул, что часто бывал в России и привык у суровым морозам.



Бурак Озчивит турецкий актер Я как-то приезжал в Москву еще в годы работы моделью. Было –25, –30 градусов. Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, и он замерзал. Я потом в Турции всем об этом рассказывал. Затем стал часто сюда приезжать, потом никому в Турции уже ничего не рассказывал: я привык. Я стал такой же, как вы. Один из вас.

Еще одна фанатка РФ – уругвайская певица Наталья Орейро, которая впервые посетила страну в 2001 году. По ее словам, она сразу почувствовала духовную связь с Россией. С тех пор певица почти каждый год приезжает сюда с гастролями, выступает, снимается в телешоу и исполняет русскоязычные версии своих мировых хитов.

В 2021 году звезда и ее сын Мольо Орейро получили российское гражданство. "Моя душа стала еще более русской", – сказала тогда артистка.

По данным СМИ, скоро Орейро прилетит в Москву, чтобы сняться в новогоднем фильме.