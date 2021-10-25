Путин присвоил Наталии Орейро гражданство РФ

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Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – гласит документ.

В мае 2021 года МВД России объяснило, каким образом иностранцы могут лишиться российского гражданства. Такая мера предусмотрена для случаев, когда заявитель сообщил о себе ложную информацию на каком-либо этапе оформления.