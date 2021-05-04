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Общество

09:10

В МВД рассказали, в каких случаях могут аннулировать гражданство РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иностранцы могут лишиться российского гражданства, если на этапе его получения они подали ложную информацию о себе либо если целью получения паспорта стало осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ", – уточнили в ведомстве.

Использование ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В таком случае гражданство РФ считается недействительным.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам-финалистам "Россия – страна возможностей". Срок исполнения – 1 сентября текущего года.

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