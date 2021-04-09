В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чаще всего иностранцев высылают из России из-за преступлений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Только за два месяца этого года было принято 14 таких решений. В прошлом году их было 27, в 2019-м – 76, в 2018-м – 121, в 2017-м – 76, в 2016-м – 32.

Кроме того, за два месяца 2021 года еще 805 решений о депортации были исполнены. В 2020 году их было 4 691, в 2019-м – 5 531, в 2018-м – 6 010, в 2017-м – 5 460, а в 2016-м – 4 852.

В ведомстве уточнили, что подобные решения принимаются в отношении тех, кто привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, а также тех, кто совершал административные правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев. Кроме того, под ограничения подпадают и те, кто сбежал из спецучреждений для временного пребывания.

Адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что нарушения в сфере миграции регламентируют статьи в Уголовном кодексе, а также в Кодексе об административных правонарушениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о значительном сокращении количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.

