В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чаще всего иностранцев высылают из России из-за преступлений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Только за два месяца этого года было принято 14 таких решений. В прошлом году их было 27, в 2019-м – 76, в 2018-м – 121, в 2017-м – 76, в 2016-м – 32.
Кроме того, за два месяца 2021 года еще 805 решений о депортации были исполнены. В 2020 году их было 4 691, в 2019-м – 5 531, в 2018-м – 6 010, в 2017-м – 5 460, а в 2016-м – 4 852.
В ведомстве уточнили, что подобные решения принимаются в отношении тех, кто привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, а также тех, кто совершал административные правонарушения в области защиты государственной границы России и обеспечения режима пребывания в РФ иностранцев. Кроме того, под ограничения подпадают и те, кто сбежал из спецучреждений для временного пребывания.
Адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что нарушения в сфере миграции регламентируют статьи в Уголовном кодексе, а также в Кодексе об административных правонарушениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о значительном сокращении количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
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